Catalunya registra el 2022 un total de 607 morts per suïcidi, 31 més que l'any anterior

El 2023 baixen els intents un 2,9% i augmenta la ideació suïcida en un 9,7%

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

Catalunya va registrar el 2022 un total de 607 morts per suïcidi i autolesió, fet que suposa unes 50 defuncions al mes respecte a les 576 registrades el 2021, segons xifres de la Conselleria de Salut de la Generalitat i de l'Institut d'Estadística de de Catalunya (Idescat).

El titular de Salut, Manel Balcells, ha reconegut aquest dijous que han de "millorar" aquestes xifres durant la roda de premsa en la qual han exposat les dades del Codi Risc Suïcidi: des del 2014 s'han registrat més de 39.000 episodis de conducta suïcida.

El primer semestre del 2023 s'ha reduït un 2,9% els intents de suïcidi respecte al primer semestre de l'any anterior, sobretot entre les dones amb una reducció del 7,8%, mentre que la ideació suïcida ha augmentat un 9,7%.

Pel que fa al primer any de funcionament de la Taula de Prevenció del Suïcidi a través del servei telefònic 061 Salut Respon, que gestiona el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'han atès 12.094 consultes sanitàries amb risc de suïcidi.

D'aquestes trucades, 882 han estat de risc imminent de suïcidi i 2.052 han estat de risc elevat, per la qual cosa en tots dos casos s'han activat recursos per actuar, mentre que en 9.160 consultes no s'ha requerit l'activació de cap recurs.