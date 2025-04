Catalunya reforça la seguretat a les carreteres amb 1.406 controls pel pont de l'1 de maig

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, desplegaran un dispositiu especial de tràfic pel pont de l'1 de maig en el qual participaran 1.794 agents, que reforçaran la seguretat viària i realitzaran 1.406 controls, informa el SCT en un comunicat aquest dimarts.

Aquest any, com la festivitat cau en dijous i hi haurà un pont de 4 dies, el SCT preveu una sortida de l'àrea d'influència de Barcelona de 480.000 vehicles.

Per això, el dispositiu especial d'ordenació, regulació i control del tràfic s'iniciarà a les 15 del dimecres i es perllongarà fins a les 0 hores del diumenge per "minimitzar" les possibles afectacions en la circulació i vetllar per la seguretat dels usuaris.

S'estima que entre les 15 del dimecres i les 15 del dijous surtiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 480.000 vehicles i que entre les 12 i les 24 del diumenge tornin a ella 250.000 vehicles.

A diferència de Setmana Santa, les estacions d'esquí ja estan tancades i es preveu que la mobilitat cap a la muntanya sigui menor que cap a la costa.