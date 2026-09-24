Catalunya recuperarà les lectures obligatòries comunes al Batxillerat el curs 2027-2028

David Zorrakino - Europa Press
El Govern no concreta quins títols seran els obligatoris ni quants
BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat recuperarà les lectures obligatòries comunes de Batxillerat a les assignatures de llengua catalana i castellana a partir del curs 2027-2028.
La decisió arriba 3 anys després d'haver donat llibertat als centres per escollir els títols i s'inclou a la guia d'orientació per a la millora dels aprenentatges presentada aquest dijous per la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Tots els alumnes que cursin aquesta etapa post-obligatòria hauran de llegir els mateixos llibres independentment de la modalitat escollida i del centre en el qual estudiïn.
L'executiu, no obstant això, no ha concretat quins títols seran els obligatoris ni tampoc quants, ni ha detallat si s'inclouran dins el temari de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
PRIMÀRIA I ESO
A més, cada centre educatiu haurà d'escollir lectures comunes i obligatòries per a l'alumnat d'entre cinquè de Primària i quart de l'ESO.
Totes les escoles i instituts hauran de tenir un pla lector que especifiqui les estratègies per a aconseguir una bona competència lectora.
"Llegir, escriure, prendre notes a mà són hàbits que reforcen l'atenció i la comprensió", ha afirmat Niubó, que ha apuntat que l'escola del segle XXI necessita la tecnologia però també el paper.