Catalunya rebrà 567 milions més del Govern espanyol en 2 anys per finançar el mínim de dependència

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Catalunya rebrà 567 milions més del Govern espanyol el 2026 i 2027 per finançar el nivell mínim de dependència, després del reial decret-llei aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres per ampliar les quanties que l'Estat aporta al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (Saad).
Segons fonts del Ministeri de Drets Socials, això suposarà "un important increment de les quantitats que el Govern central transfereix cada mes als governs autonòmics per cada persona que té un grau reconegut de dependència".
Aquesta ampliació de les quanties entra en vigor l'1 de juliol i és especialment significativa en la dotació destinada en grau III (gran dependència) i en grau II (dependència severa), que augmenten un 128% i un 100% respectivament, sumats al 18% aplicat al grau I (dependència moderada).
Catalunya té 255.935 persones amb prestacions reconegudes de dependència, segons l'última xifra de l'Imserso del 31 de maig de 2026, i sobre la base d'això estima que transferirà 567 milions d'euros més entre 2026 i 2027, només en nivell mínim.
Desglossat per anys, l'increment estimat per al nivell mínim, la Generalitat rebrà 189.125.244 euros més al 2026 i 378.250.488 euros més al 2027: en total l'aportació serà de més de 605 milions d'euros al 2026 i de més de 794 milions al 2027.
Segons aquesta estimació, l'aportació total de l'Estat al nivell mínim de la dependència hagués estat "notablement més baixa" de no haver-se aprovat aquesta setmana l'ampliació de les quanties per grau.
En concret, sobre la base del nombre de persones existents en el sistema actualment, s'haurien transferit un total de 416 milions al Govern.