Catalunya proposa fer servir percentils en el sistema d'admissió a la universitat

KIKE RINCON - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat ha presentat una proposta al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per canviar el sistema d'admissió a la universitat, substituint la nota d'accés que marquen les PAU per "una posició relativa dins del grup d'estudiants de cada comunitat autònoma", és a dir, fer sevir percentils, informen a Europa Press fonts del departament.
En declaracions a 3Cat aquest divendres, el director general d'Universitats de la Generalitat, Miquel Soriano, ha dit que si els exàmens són diferents, els nivells de dificultat són diferents i també els criteris de correcció: "És clar que potser no és massa correcte comparar les notes".
El Govern assegura que el secretari general del Ministeri d'Universitats "s'ha compromès a crear un grup de treball per estudiar aquesta proposta".
Des de la Conselleria assenyalen que és una metodologia estadística "àmpliament utilitzada en l'àmbit de l'educació i la psicometria", i que ja s'ha plantejat en diversos contextos d'admissió universitària, així com en convocatòries d'ajudes per a la formalització de contractes predoctorals.
Les mateixes fonts indiquen que el districte obert universitari a Espanya és el resultat d'un procés d'harmonització del sistema d'accés a la universitat, ja que abans del 2000 cada comunitat autònoma gestionava l'admissió a les seves universitats "de manera pràcticament independent".
"Aquesta situació dificultava la mobilitat dels estudiants i generava desigualtats en les oportunitats d'accés", i a partir dels anys 2007 i 2010, coincidint amb l'adaptació en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i amb diverses reformes legislatives impulsades per l'Estat, es va iniciar un procés de reequilibrio del sistema universitari.
IGUALTAT D'OPORTUNITATS
La implantació del districte únic "va respondre principalment a la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats entre tots els estudiants, afavorir la mobilitat acadèmica i facilitar la lliure elecció d'universitat", així com simplificar els procediments administratius i donar resposta a les demandes d'un model més equitatiu.
Actualment, l'Estat estableix el marc normatiu general del sistema universitari i fixa les condicions bàsiques d'accés, mentre que les comunitats autònomes "gestionen els processos de preinscripció, determinen les ponderacions de les matèries per a cada titulació, organitzen els calendaris d'admissió i distribueixen les places disponibles a les universitats del seu territori".
El marc normatiu determina que l'Estat fixa un marc comú per a la prova d'accés i les comunitats autònomes, mitjançant un procés que involucra al professorat de Batxillerat i universitari, elaboren els exàmens i nomenen els tribunals correctors.
DIFERÈNCIES EN LA DIFICULTAT DE LES PROVES
Des del Departament indiquen que diversos estudis i informes d'experts han suggerit que podrien existir diferències en el nivell de dificultat de les proves, en el grau d'opcionalitat, en els criteris de correcció i puntuació així com en la manera d'aplicar-los; i aquestes diferències "podrien influir en les qualificacions obtingudes per l'alumnat".
Per exemple, un estudiant de la comunitat A obté un 8,2, que ho situa en el percentil 95 del seu territori, i un altre estudiant de la comunitat B obté un 8,8, però aquesta qualificació correspon al percentil 88 de la seva comunitat; amb el sistema actual, el segon estudiant "tindria prioritat" perquè presenta una nota més alta.
"En canvi, amb un sistema basat en percentiles, es consideraria que el primer ha tingut un rendiment relatiu millor dins del seu context i, per tant, podria tenir preferència en el procés d'admissió", afegeix Universitats.
Així, des d'Universitats defensen que la proposta que es fa permet comparar els estudiants "segons la seva posició relativa i no únicament segons la nota numèrica", i que és un model que posa en el centre l'equitat en l'accés, ja que compararia el rendiment dels estudiants respecte al seu propi sistema educatiu.