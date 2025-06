Catalunya prohibirà fer servir els mòbils en tota l'educació obligatòria a partir del curs vinent

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat prohibirà "totalment" que els estudiants puguin fer servir el mòbil a les aules en totes les etapes educatives obligatòries, inclosa l'ESO, a partir del curs 2025-2026.

El departament liderat per Esther Niubó ho ha decidit després de conèixer les conclusions de la Comissió de Digitalització i Educació i dels informes Ivàlua encarregats per la Conselleria per analitzar l'ús d'aquests dispositius en l'educació i el seu impacte.

La prohibició s'estén als rellotges intel·ligents, i també es preveu "fomentar una restricció progressiva" de les pissarres digitals interactives en l'etapa infantil fins al 2028, tot i que es mantindran aquestes pissarres en la resta d'etapes.

Així mateix, s'eliminarà "progressivament" l'ús de tauletes digitals a infantil, però es garantirà una disponibilitat suficient de tauletes als centres per a un ús puntual en la resta d'etapes.

D'altra banda, es continuarà dotant de portàtils els alumnes de 6è de primària per facilitar la preparació de l'ESO però, en el cas dels de 5è de primària, els seus portàtils es quedaran al centre a partir del curs 2026-2027.