Catalunya preveu prorrogar 15 dies més la mascareta obligatòria en hospitals per la grip

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicat que el Govern està treballant per prorrogar 15 dies més l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en centres hospitalaris i residències pels índexs de grip a Catalunya.
En una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press, Fernández ha explicat que la situació epidemiològica segueix sent alta, encara que ha apuntat que aquesta setmana els casos s'han estabilitzat i podrien haver aconseguit ja el pic abans del previst.
Ha indicat que actualment hi ha 382 casos de grip per cada 100.000 habitants i que "des de fa quatre dies els casos van a la baixa", encara que ha recordat que no es pot descartar un repunt.
També ha precisat que les urgències estan "pressionades, però no col·lapsades", i que aquesta setmana la pressió assistencial ha disminuït lleugerament respecte a la posterior al pont de la Puríssima.
Fernández ha subratllat que la grip no és ara més virulenta, sinó que afecta a més persones, i ha insistit en la importància de la vacunació per evitar infeccions greus.
En aquest sentit, ha destacat que aquest any s'han vacunat 110.000 persones més que l'anterior, fins a aconseguir 1,3 milions de persones vacunades a Catalunya.