Catalunya preveu pluges molt intenses des d'aquest diumenge a la tarda

GIRONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) en preveure pluges molt intenses des d'aquest diumenge a la tarda, que poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i ratxes fortes de vent.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu un episodi de pluges que començaran al prelitoral de Barcelona i Girona, i que s'aniran desplaçant cap a l'interior i afectaran la Catalunya central, Ponent i Pirineu, informa Protecció Civil en un comunicat.
Les precipitacions més intenses es contemplen al Pirineu Oriental, sobretot a les comarques del Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) i la Garrotxa (Girona), i es podran superar els vint litres per metre quadrat en 30 minuts.