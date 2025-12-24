Catalunya preveu pluges intenses i temporal marítim sobretot al nord-est fins divendres

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 24 des. (EUROPA PRESS) -
Catalunya preveu pluges intenses i temporal marítim sever per Nadal i Sant Esteve sobretot al nord-est (especialment l'Alt Empordà i la Garrotxa) i per això Protecció Civil de la Generalitat activa en fase d'alerta el Pla Inuncat, ja que preveu acumulacions superiors a 100 l/m2 en 24 hores.
També seguirà les nevades, que poden començar la propera matinada i afectar gran part del Pirineu i Prepirineu, arribant fins i tot a l'Altiplà Central i als ports de Tortosa-Beseit, informa el Govern aquest dimecres en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos i preveu que dijous i divendres pugui superar-se el llindar d'acumulació de pluja (100 l/m 2 en 24 hores) en comarques del nord-est.
MAR
Al mar, dijous i divendres pot haver-hi ones superiors a 4 metres en el litoral central i nord, especialment a les comarques de l'Alt i Baix Empordà, i amb menys probabilitat a la Selva, Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat.
"Aquest fenomen, combinat amb la pluja, dificultarà que els rius i rieres desguassin i es poden produir inundacions a les desembocadures", adverteix el Govern.
NEU
Des de la matinada d'aquest dijous i durant tot el dia pot nevar amb gruixos de més de 5 centímetres en cotes superiors als 600 metres en comarques del nord-oest, en la vessant nord del Pirineus i a la comarca de la Terra Alta.
La cota de neu rondarà els 500 metres a l'altiplà Central i Prepirineu Occidental, els 300 a la Terra Alta, i els 1.300 al Pirineu Oriental, per la qual cosa Protecció Civil té en prealerta el pla Neucat.