Catalunya preveu destinar 75,28 milions a polítiques de joventut en 2026

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat preveu destinar 75,28 milions d'euros a polítiques de joventut a través dels Pressupostos de 2026, una xifra que suposa un increment del 30,4% respecte al 2023, any en què es van aprovar els últims comptes, explica en un comunicat aquest dimarts.
La inversió "històrica", ressalta el Govern, s'emmarca en el pressupost global del Departament, que arribarà als 4.248 milions d'euros, un 28% més que en 2023, la tercera partida més voluminosa.
Els comptes inclouen, entre altres, gairebé 5 milions d'euros extra per a associacions juvenils i lleure; 1,5 milions addicionals per facilitar l'accés al lleure educatiu, un 20,4% més que fa tres anys; 300.000 euros més en inversions per als locals de caus i esplais, i 2,5 milions per a la millora i manteniment de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat), ha detallat el Govern.
Així, la inversió prevista en polítiques de joventut busca donar resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu en quatre àmbits prioritaris, que són l'emancipació, el benestar i qualitat de vida, el foment de la participació juvenil, l'equitat i inclusió i el desenvolupament de la visita institucional.
El Govern ha posat en valor aquest increment en la inversió en el marc de la visita aquest dimarts de la consellera del Departament de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, a l'Oficina Jove de Sabadell (Barcelona), en la qual ha ressaltat el "compromís" del Govern amb el col·lectiu.