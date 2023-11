Catalunya preveu avançar "en els pròxims dies" l'emergència per sequera amb més restriccions

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que la situació actual de sequera i la manca de pluges a Catalunya "obligarà a avançar en els pròxims dies" la declaració de l'estat d'emergència als municipis que depenen de les conques internes catalanes, la qual cosa implicarà més restriccions en el consum d'aigua.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera, ha assegurat que després d'analitzar les previsions per a les pròximes setmanes i l'estat de les reserves d'aigua, "cal prendre mesures extraordinàries" sense esperar que els embassaments arribin al límit del 16%, ja que ara estan al 18,89%.

Per la seva banda, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha afirmat que és la "pitjor sequera" per la durada --des de fa 36 mesos--, per la intensitat --perquè les pluges estan per sota de la mitjana-- i per la superfície afectada --que és gran part de Catalunya--.