Catalunya podrà començar a sancionar per la sequera a partir del 7 d'agost després de convocar els ajuts

Les subvencions són per solucionar fuites i dur a terme actuacions a les xarxes de subministrament



BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya podrà començar a tramitar sancions a partir del 7 d'agost als ajuntaments que no manifestin la voluntat de solucionar l'incompliment de les restriccions d'aigua per la sequera, després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dijous la convocatòria d'ajuts als municipis per solucionar fuites d'aigua, han informat a Europa Press fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Segons ha avançat 'El Periódico', aquesta moratòria de les sancions ve d'un acord assolit al maig entre ERC, el PSC i Junts al Parlament, que van acordar que les sancions no s'apliquessin fins un mes després de la publicació de la convocatòria d'aquestes subvencions.

Fonts de l'ACA han explicat a Europa Press que el termini per presentar les sol·licituds per a aquestes subvencions comença l'endemà de la publicació de la resolució en el Dogc i acaba el 29 de setembre a les 15 hores, per la qual cosa el termini d'un mes per poder començar a sancionar "començaria a partir d'aquest divendres".

Les mateixes fonts han insistit que "no serà una cosa automàtica", ja que a partir d'un mes es començaran a fer els tràmits administratius en cas que s'hagin d'obrir expedients.

"Hi ha un tràmit administratiu, després la part a la qual se li ha obert un expedient té un termini per presentar les al·legacions, i fins que no hi hagi una resolució definitiva i ferma pot passar temps", han remarcat.

SUBVENCIONS

Aquests ajuts s'adrecen als ens locals per solucionar fuites i dur a terme actuacions per a "la millora i la renovació" de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa, i la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis catalans, en el marc de la sequera.

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 50 milions d'euros, distribuïda en les següents anualitats: un import màxim de 5 milions amb càrrec als pressupostos de l'ACA del 2023; un import màxim de 27,5 milions amb càrrec al pressupost per al 2024; i un import màxim de 17,5 milions amb càrrec al pressupost per al 2025.

A més a més, en la convocatòria s'assenyala que "la concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient" en el moment de la resolució de concessió.

Per a la sol·licitud i altres tràmits associats a aquest procediment, s'han habilitat formularis específics a la disposició dels ens en la plataforma Eacat, i l'enviament dels formularis també s'ha de fer telemàticament per la finestreta de registre dins el mateix servei.