Catalunya pessiga del segon, tercer, els dos quarts i quatre cinquens premis

Recupera 29 milions en concepte dels 13 premis grans

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha pessigat sèries del tercer premi, els dos quarts i quatre cinquens premis del sorteig extraordinari de Nadal, la grossa del qual s'ha venut íntegrament des d'una administració de Logronyo i la major part ha anat a parar al Club de Bàsquet Districte Olímpic de Madrid.

Ha recuperat prop de 29 milions d'euros en concepte dels 13 grans premis del sorteig de Nadal celebrat aquest diumenge, sense comptar terminacions, aproximacions ni premis menors, dels 423.498.540 euros que els catalans han gastat aquest any.

El 72480, la grossa de Nadal, ha esquivat Catalunya, però el segon premi ha repartit 8.625.000 euros entre tres administracions: una de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha venut 5 sèries i vuit dècims, una administració de Barcelona una sèrie i una oficina de la Roca del Vallès un dècim.

VA REGALAR DÈCIMS A CALBS

L'administració de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que ha venut part del segon i que va regalar dècims --d'un número que no és el premiat-- entre els veïns calbs hi que acudien com a campanya nadalenca, ha repartit més de 6 milions d'euros.

En unes declaracions a Europa Press, el seu loter, Bernardo, explica que és la primera vegada que ven loteria de Nadal, ja que només fa sis mesos que va adquirir junt amb la seva parella, Míriam, la tradicional administració situada a la ronda Sant Ramon, que portava 40 anys en funcionament.

Van contractar un home calb perquè assistís a l'establiment tres dies a la setmana i donés sort als compradors, fent honor a la tradició de fregar el cap d'un calb per a la bona fortuna.

El tercer premi, l'11840, ha repartit 14,1 milions d'euros a Catalunya, principalment a la Pobla de Segur (Lleida), amb 20 sèries, la Garriga (Barcelona), amb quatre sèries i cinc dècims, i una sèrie per a administracions de Cornellà (Barcelona) i Mollerussa (Lleida).

Ha estat un premi que també ha esquitxat amb desens administracions de Sant Boi, Barcelona, Berga, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sant Just Desvern, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Girona, Figueres (Girona), Cambrils (Tarragona) i Lleida.

RESTAURANT CENTENARI

La lotera de la Pobla de Segur (Lleida), Teresa Agulló, ha explicat que va col·locar el número "a última hora" al restaurant centenari Can Mariano de Baro, a 15 minuts amb cotxe des de la seva administració, i entre tots dos han repartit 10 milions d'euros.

L'establiment de loteries Barcala de Mollerussa (Lleida), que ha repartit una sèrie del tercer premi, és la primera vegada que aquesta administració reparteix un tercer premi des de la seva obertura el 1961, segons ha explicat la titular de l'administració, Marta Barcala.

ELS DOS QUARTS

Catalunya ha pessigat dels dos quarts i quatre dels vuit cinquens premis: del 77768 s'han venut dues sèries en una administració de Barcelona i una altra en una altra oficina de la capital catalana, Alella, Montgat, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i Tarragona.

En un premi que ha regat una vintena de localitats catalanes per a un total de 588.000 euros s'han venut dècims en administracions de Sabadell, Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Malgrat de Mar, Masquefa, Sabadell, Sant Feliu de Codines, Sant Vicenç dels Horts, Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Girona, l'Escala, Llançà, Sarrià de Ter, Tossa de Mar (Girona) i l'Ametlla de Mar (Tarragona).

L'altre quart premi, 48020, ha repartit dues sèries en una administració de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i ha repartit dècims a Blanes (Girona), el Prat de Llobregat i Sallent (Barcelona).

Dels quatre cinquens premis que han repartit alegria a Catalunya, el 60622 ha repartit 45 sèries en una administració del passeig Fabra i Puig de Barcelona, mentre que el 45456 ha venut 34 sèries en una administració del carrer Riera Blanca de Barcelona.

El bar O'Limia de Barcelona, al districte de Sants-Monjuïc, ha repartit diverses sèries del número 45456 amb prou feines sis setmanes després d'haver obert el negoci i la seva propietària, Marisol Coco, ha dit que han venut dècims tant a clients del nou bar com a persones que freqüentaven un altre bar que tenia a un altre barri abans d'obrir O'Limia, i també a la seva família: "El que importa és que l'he repartit, que és el que més il·lusió em fa".

El lotero de l'administració 'Molta Merda' de Barcelona, Francisco Conca, que ha repartit 34 sèries del número premiat --també els del bar O'Limia--, ha assegurat a la premsa que és la primera vegada que reparteixen un premi de Nadal.

TRES PREMIS EN UNA ADMINISTRACIÓ

L'administració Las Arenas de Barcelona ha repartit dècim del tercer, un quart i un cinquè premis del sorteig de Nadal, pel qual ha augmentat un 40% les seves vendes respecte a l'any passat en què va repartir fins a cinc premis.

"Tenim una estrella Michelin en celebracions", ha expressat a Europa Press el seu director, Víctor Fernández, i ha atribuït la sort al poder de la pedra d'or que es guarda al local des de 2015.