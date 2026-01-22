Catalunya i el País Basc comparteixen prioritats estratègiques en ciència, innovació i transferència del coneixement

VITÒRIA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Catalunya i el País Basc han compartit prioritats estratègiques en els àmbits de la ciència, la innovació i la transferència del coneixement, durant la trobada de treball, celebrada aquest dijous a Barcelona, entre el conseller basc de Ciència, Universitats i Innovació, Juan Ignacio Pérez Iglesias, i la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat Pulido.
Aquesta trobada s'emmarca en la visita institucional que el conseller durà a terme durant aquests dos dies a centres de referència del sistema català de recerca i educació superior.
En la reunió hi han participat, per part de la Generalitat, Oriol Escardíbul, secretari general del Departament de Recerca i Universitats; Miquel Soriano, director general d'Universitats; Teresa Sanchis, directora general de Recerca; i Javier Selva, director general de Transferència i Societat del Coneixement. Per part del Govern basc, a més del conseller Pérez Iglesias, hi han assistit Xabier Aizpurua, viceconseller de Política Universitària, i Adolfo Morais, viceconseller de Ciència i Innovació.
Els dos governs han abordat els principals reptes i línies estratègiques dels sistemes universitaris i de recerca el País Basc i Catalunya, amb l'objectiu de "compartir experiències, analitzar models de governança i explorar vies de col·laboració futura".
La delegació basca ha exposat qüestions clau com l'actualització del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (PCTI 2030), la iniciativa dels fars d'innovació, el desenvolupament de la nova llei d'universitats i l'estratègia per a la construcció d'una comunitat acadèmica saludable.
Per la seva banda, la Generalitat ha presentat l'estat actual i el desplegament del pla departamental de Recerca i Universitats, incloent-hi el diagnòstic del sistema, les actuacions previstes, els mecanismes de monitoratge i els principals reptes per al futur. Així mateix, s'ha abordat el nou model d'avaluació de les universitats públiques i les col·laboracions actuals i futures en l'àmbit del coneixement, la recerca i la transferència del coneixement.