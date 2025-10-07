Catalunya oferirà 500 activitats gratuïtes en les Jornades Europees de Patrimoni

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Catalunya celebrarà les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) del 10 al 12 d'octubre d'aquest any i oferirà 500 activitats gratuïtes, segons ha informat aquest dimarts la Generalitat en un comunicat.
Durant tres dies, es faran visites guiades i teatralitzades, tallers, conferències i concerts, entre d'altres.
Les organitzaran ajuntaments, entitats i agrupacions culturals d'àmbit local, i l'objectiu és "acostar la ciutadania al patrimoni cultural".
Les activitats estaran repartides per 202 municipis catalans, la qual cosa per a la Generalitat és "una gran oportunitat" per conèixer diferents monuments, conjunts històrics, museus i jaciments.
Són unes jornades que la Conselleria de Cultura impulsa des del 1991 amb la col·laboració de la Federació de Municipis Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Micropobles de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner i l'Associació Capital de la Cultura Catalana.