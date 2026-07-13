Catalunya obre la convocatòria per a la gratuïtat universitària de víctimes de violència masclista

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, amb la col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminisme, ha obert la convocatòria per sol·licitar la gratuïtat dels estudis universitaris per a víctimes de violència masclista fora de la parella a Catalunya.
S'hi poden acollir les víctimes de violències sexuals, matrimoni forçat, tràfic, explotació i mutilació genital femenina, i el termini de presentació de la sol·licitud és fins al 26 de febrer del 2027, informen totes dues conselleries en un comunicat aquest dilluns.
Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar amb un informe del Departament d'Igualtat i Feminisme, que ha de ser emès per un servei com el SIAD, el SIEI, oficines d'atenció a la víctima del delicte (OAVD) o el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida de l'Ajuntament de Barcelona (SARA), entre d'altres; i, a partir d'aquí, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) emetrà l'acreditació per poder obtenir la gratuïtat dels estudis universitaris.