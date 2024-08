Catalunya notifica 23 casos de verola del mico enguany i 2.452 des de 2002

Espanya és el país europeu amb més incidència amb 8.104 casos des de 2022



MADRID/BARCELONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat ha informat que Espanya registra 8.104 casos confirmats d'infecció per mpox --abans coneguda com a verola del mico-- des de l'inici del brot el 2022, fet pel qual és el país europeu amb més persones afectades, seguit per França (4.272) i Regne Unit (3.866), i Catalunya ha notificat 23 casos aquest any.

Segons les dades publicades per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), el gruix de casos és a Madrid i Catalunya, amb 2.770 casos i 2.452 des de 2002. Però enguany a Madrid s'han notificat 118 casos i a Catalunya 23.

Li segueixen Andalusia amb 997 casos totals (76 el 2024); Comunitat Valenciana amb 585 (12 aquest any); País Basc 251 (5 el 2024); Balears 241 (10 aquest any); Canàries 179 (3 el 2024); Galícia 130 (6 aquest any); Murcia 100 (1 nou el 2024); Castella i Lleó 91 (3 el 2024); Aragó 75 (0 aquest any); Castella-la Manxa 75 (6 aquest any); Astúries 61 (0 el 2024); Cantàbria 36 (0 el 2024); Extremadura 34 (1 el 2024); Navarra 21 (0 el 2024) i La Rioja 6 (0 el 2024).

SIMPTOMATOLOGIA, COMPLICACIONS I HOSPITALITZACIONS

En 2024, fins al dia 8 d'agost, s'han notificat un total de 264 casos de mpox, la majoria dels casos en homes amb una mitjana d'edat de 37 anys i nascuts a Espanya.

El 76,5% dels casos va presentar alguna simptomatologia general al llarg del seu procés clínic (febre, astènia, mal de coll, dolor muscular o cefalea), sent la febre la més freqüent (61,1%). El 47,4% va presentar linfadenopatías localitzades i el 2,8% generalitzades. L'exantema es va localitzar a la zona anogenital en el 76,5% dels casos i a la zona oral-bucal en 17,5%.

Fins a 27 pacients van presentar complicacions al llarg del seu procés clínic (infecció bacteriana secundària (11 casos), úlcera bucal (7 casos), infecció corneal (4 casos) i 4 casos amb altres complicacions.

Va haver-hi 12 hospitalitzacions (4,9%). Tots ells van ser homes, amb una mitjana d'edat de 30,5 anys. En els set casos en què la data d'alta està disponible, l'estada mitjana a l'hospital va ser de 5 dies.

Quant a la vacunació, 223 casos (88,8%) no estaven vacunats o es desconeixia el seu estat vacunal, 24 casos (9,6%) estaven vacunats enfront de mpox en el context actual del brot i 4 casos (1,6%) van ser vacunats en la infància. Dels casos vacunats amb vacuna enfront de mpox, 6 van rebre una sola dosi, 17 dues dosis i en 1 cas es desconeix el nombre de dosi. D'aquests 24 casos, 17 van ser vacunats el 2022, 5 el 2023, 1 el 2024 i en 1 cas la informació no està disponible.

Aquest dimecres, l'OMS ha decretat l'emergència de salut pública de preocupació internacional, el seu nivell d'alerta més alt, pel brot de mpox a Àfrica, sorgit a República Democràtica del Congo (RDC) i causat per un nou cep més greu i letal. El nombre de casos en el que va d'any ha superat el total de l'any passat, amb més de 14.000 diagnòstics i 524 morts.