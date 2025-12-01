Catalunya necessita 702 integradors més en centres d'alta complexitat, segons la Fundació Bofill

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
La Fundació Bofill ha calculat que Catalunya necessita sumar 702 integradors socials i 357 educadors socials addicionals als 329 centres educatius de màxima complexitat i els 401 d'alta complexitat.
L'entitat estima que, per al curs 2025-26, hi ha 1 educador social per cada 4.590 alumnes amb necessitats socioeconòmiques o socioculturals, i 1 integrador social --amb una titulació diferent però tasques similars-- per cada 1.147 alumnes en aquesta situació, informa la fundació en un comunicat d'aquest dilluns.
Per als 275.400 alumnes amb necessitats socioeconòmiques o socioculturals (2024-25), en aquest curs i el següent, només hi ha 60 educadors i 240 integradors.
Sumar els nous professionals permetria garantir 2 educadors per cada centre de màxima complexitat de secundària i 2 integradors per als de primària, i un per als d'alta complexitat.
La mesura tindria un cost total de 32 milions d'euros, tenint en compte el programa temporal que finança els 300 professionals actuals.
"CAIGUDA DRÀSTICA DE PROFESSIONALS"
La Fundació ha alertat que la desaparició del finançament europeu i del Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE-PROA+) ha comportat "una caiguda dràstica de professionals" --d'uns 415 a 300-- quan 1 de cada 3 alumnes té alguna necessitat específica, el 35% dels alumnes és pobre, la matrícula viva s'ha duplicat en una dècada i l'estrès docent s'ha disparat.
Per la Bofill, aquesta "explosiva" combinació impedeix atendre correctament la creixent diversitat de l'alumnat català i consolidar un sistema inclusiu.
L'entitat ha advertit que el Pla d'acció contra l'abandonament escolar prematur presentat al novembre "no concreta ampliacions d'aquests perfils", malgrat recollir que són una mesura recomanada per la Comissió Europea, ni fixa objectius per al personal orientador en els serveis educatius o territorials.
En l'últim Anuari de l'Educació, la Fundació Bofill proposa, a més de la integració de l'atenció social als centres de més complexitat, definir mapes de recursos i personal no docent extern per zona educativa, a més de tendir a unificar horaris i condicions laborals de professionals docents i no docents, a regular i a aclarir funcions i responsabilitats en l'atenció socioeducativa dels alumnes.