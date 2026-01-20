Catalunya modifica els Estatuts de l'Observatori de l'Ebre per impulsar la recerca

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat la modificació dels Estatuts de la Fundació Observatori de l'Ebre per donar més rellevància a la tasca de recerca de l'organisme.
L'observatori passarà a relacionar-se amb la Generalitat a través de la Conselleria de Recerca i Universitats, en comptes de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Com a conseqüència, el Patronat de l'Observatori serà presidit per la titular de Recerca i Universitats, actualment la consellera Núria Montserrat.
El patronat és l'òrgan de govern i administració de la Fundació, que la representa, la gestiona i assumeix totes les facultats i funcions per a les seves finalitats fundacionals.
A més de la Conselleria de Recerca i Universitats, en el patronat hi ha representats el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, entre d'altres.