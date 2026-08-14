Catalunya manté el seguiment preventiu de contactes del cas importat d'hantavirus Andes

DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Salut Pública mantenen activats els protocols de vigilància i seguiment epidemiològic arran de la notificació d'un cas importat d'infecció per hantavirus Andes en un viatger procedent d'Argentina.
Segons informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat aquest divendres, el cas principal es troba "totalment recuperat i no presenta capacitat d'infecció" i els seus contactes estrets estan localitzats i sota seguiment preventiu.
El pacient és un home jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, i va presentar simptomatologia durant la seva estada en territori francès; actualment, es troba a Galícia "totalment asimptomàtic des del passat 28 de juliol".
Les últimes proves analítiques de PCR realitzades el 7 d'agost han donat resultat negatiu, "confirmant que la malaltia està resolta i que ja no té capacitat de transmetre el virus".
A Catalunya s'han identificat 3 contactes estrets procedents de vols internacionals: 2 a Barcelona (asimptomàtics) i 1 a Badalona (amb símptomes pseudogripals previs al contacte).
Segons informa el Departament, s'actuarà "segons el protocol establert", que preveu que en cas de resultat negatiu es mantindrà la quarantena domiciliària, i en cas de confirmació es procedirà a l'ingrés en la Unitat d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell (UATAN) de l'Hospital Clínic de Barcelona.