Catalunya manté el pla Inuncat en fase de prealerta per fortes pluges aquest diumenge

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha finalitzat la matinada d'aquest diumenge l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), però manté la prealerta per pluges intenses, segons ha informat en un comunicat.
La previsió de pluges intenses, de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, es manté en el terç nord-oest de Catalunya i, a partir del migdia, es concentrarà al terç nord.
Els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa, i la distribució geogràfica del fenomen dins de la zona avisada serà de caràcter local.