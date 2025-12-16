Catalunya manté el nivell 4 d'alerta antiterrorista però amb mesures reforçades per Nadal

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El Gabinet de Coordinació Antiterrorista s'ha reunit aquest dimarts per analitzar la situació actual d'amenaça a Catalunya i ha acordat mantenir el nivell d'amenaça terrorista en 4 sobre 5, tot i que amb mesures reforçades durant les festes de Nadal, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
En la reunió hi han participat el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i els màxims comandaments del cos, que han acordat reforçar els dispositius policials i les mesures de prevenció i vigilància a Catalunya durant aquestes festes.
Les mesures de reforç preveuen intensificar la seguretat en esdeveniments i llocs amb una gran presència i aglomeració de persones i es mantindran fins al 8 de gener, potenciant la vigilància en eixos comercials, mercats de Nadal i instal·lacions de transport aeri, terrestre i marítim.
També s'aplicaran mesures reforçades als centres de culte i actes religiosos, i també en objectius i infraestructures crítiques, i s'afegeixen a les ja vigents sobre interessos d'Israel.
En la reunió s'ha fet una anàlisi del context actual a Catalunya, però també a escala internacional, com l'últim atemptat ocorregut a Sydney (Austràlia) durant la celebració de la festa jueva Hanukkà, a més de l'activitat policial duta a terme des de principis d'any fins ara.