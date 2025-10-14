Catalunya manté l'emergència de l'Inuncat per la previsió de fortes pluges aquesta tarda

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que a partir d'aquest migdia les pluges puguin superar els 20 l/m2 en 30 minuts al litoral i prelitoral central, a la Catalunya Central i al Prepirineu, a banda de les comarques del sud on els aiguats es poden intensificar, per la qual cosa es manté l'emergència del pla Inuncat fins a la nit.
En vista d'aquesta situació, Protecció Civil ha coordinat l'organització d'una brigada de suport formada per 75 efectius de 23 associacions de voluntariat de Protecció Civil al Montsià i el Baix Ebre (Tarragona), que oferiran suport a les autoritats locals en les tasques de neteja, la recuperació dels serveis i l'atenció a les persones afectades, informa en un comunicat aquest dimarts.
Per això, els Bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu amb dotacions terrestres, l'equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris, el desplegament del Centre de Comandament a Tortosa (Tarragona) i la presència al terreny de maquinària pesanda.
2.480 TRUCADES I 36 FERITS
Durant el fort episodi de pluges, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12.00 hores d'aquest dimarts un total de 2.480 trucades que han generat 1.996 expedients, la major part concentrades a les comarques del Montsià (1.654) i el Baix Ebre (391).
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 87 incidents i ha mobilitzat diverses ambulàncies per atendre presencialment fins a 36 persones afectades: 31 en estat lleu, 4 menys greu i una ferida de gravetat.