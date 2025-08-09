Publicat 09/08/2025 20:37

Catalunya manté l'alerta del Procicat per una onada de calor que augmentarà els propers dies

Previsions de calor per a aquest diumenge
PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

L'SMC també preveu molta calor per a les properes nits i matinades

LLEIDA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantindrà l'alerta del pla Procicat per una onada de calor que augmentarà els propers dies, i es preveu que dilluns sigui el més calorós de la setmana sobretot a Ponent (Lleida) i Terres de l'Ebre (Tarragona), informa aquest dissabte en un comunicat.

És una onada de calor fonamentalment a Lleida: les comarques de Ponent i el Pirineu i Prepirineu Occidental.

Aquest dissabte s'han superat els 40 graus a diversos municipis de Lleida, com els 40.6 d'Oliola, 40.4 de Tremp, 40.1 d'Albesa, 40 de Lleida i més de 39 a Seròs, Baldomar, Alfarràs, Torres de Segre i la Pobla de Segur.

DIUMENGE I DILLUNS

Aquest diumenge la calor es mantindrà i estendrà a les comarques de l'Alt Empordà (Girona), Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segrià, Urgell i Vall d'Aran (Lleida), Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona), i es preveu que la major intensitat estigui en el Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça (Lleida).

Dilluns l'episodi seguirà en aquests llocs, s'estendrà a tot l'oest i sud de Catalunya, i la major intensitat es preveu al sud i oest.

La calor intensa es mantindrà fins a mitjans de la setmana vinent, i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès diversos avisos per a les properes nits i matinades.

LES NITS

Per a la nit d'aquest dissabte i diumenge hi ha avisos de calor nocturna a les comarques de Ponent, Alt Empordà, Terres de l'Ebre i el litoral de Tarragona i Barcelona.

La matinada de diumenge a dilluns, els avisos de calor nocturna s'estendran a més comarques, afectant ja a tot el litoral i prelitoral català i les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre.

