Catalunya manté l'alerta per inundacions a les comarques del litoral sud

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat manté aquest dimecres l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió d'inundacions a les comarques del litoral sud, ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Arran l'episodi de precipitacions iniciat aquest dimarts a la tarda, durant la nit s'han detectat tres superacions del llindar de 20 l/m2 en 30 minuts a les comarques tarragonines del Montsià i el Baix Ebre, ha afegit Protecció Civil en un altre missatge.

Fins a les 6 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 14 trucades per 9 expedients relacionats amb la zona afectada per les pluges: 5 de les trucades han estat realitzades des del municipi de La Sènia (Tarragona), a la comarca del Montsià (on s'han rebut 6), i a la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) s'han rebut 4 avisos, ha indicat a 'X'.