Catalunya manté l'alerta per fred intens aquest dimecres a la nit

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha acordat mantenir l'alerta Procicat per fred intens a tot Catalunya aquest dimecres a la nit, enmig d'un episodi que va començar dilluns i ha deixat temperatures per sota dels zero graus a moltes comarques, segons ha informat en un comunicat.

Es preveu que l'afectació més destacada es localitzi a les comarques de la plana de Lleida (Lleida), l'est de la Catalunya Central i el nord de les Terres de l'Ebre (Tarragona).

Així mateix, s'ha activat la prealerta Neucat de cara a dijous al migdia i fins divendres al matí per la previsió d'acumulació de neu, i la prealerta per la previsió de fort onatge a la costa a partir d'aquest dimecres a la nit i fins dijous al migdia.