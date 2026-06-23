Catalunya manté fins dimecres l'alerta per calor que sobretot afecta Ponent (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil manté "almenys" fins dimecres l'alerta per l'onada de calor, que sobretot afecta gran part de la meitat oest de Catalunya, especialment les comarques de Ponent (Lleida), on el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) apunta que es pot superar el llindar de calor.
Aquest dimecres continuarà afectada per la calorada gran part de la Catalunya Central (Barcelona), Ponent (Lleida) i l'Alt i Baix Empordà (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat aquest dimarts.
Dilluns es van registrar les temperatures més elevades de l'episodi, amb 42,4 graus a Lleida-la Femosa, 42,1 a Alcarràs (Lleida), 41,8 a Vinebre (Tarragona), 41,4 a Artés (Barcelona) i 41,2 a Tremp (Lleida), entre d'altres.
Durant l'alerta per calor intensa, iniciada divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 151 persones, de les quals un 51% han requerit ambulància i trasllat a un centre sanitari, i un 49% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
Quant al perill d'incendis, aquest dimarts s'ha posat en prealerta el pla Infocat per la previsió generalitzada d'altes temperatures, baixa humitat i pels riscos associats a la revetlla de Sant Joan a tot Catalunya.