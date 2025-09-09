Catalunya manté activada l'alerta Inuncat per previsió de pluges fortes aquest dimarts

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquest dimarts l'alerta del pla Inuncat en vista de les previsions de pluges intenses de cara a aquesta tarda, i ha apuntat que fins a les 13 hores el telèfon d'emergències 112 ha rebut 206 trucades que han generat 136 incidents, però sense ser "incidències destacables".
Tot i que la intensitat baixarà, les pluges poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a comarques de la Catalunya Central i del Penedès, el Tarragonès, l'Alt Camp (Tarragona), la Garrotxa, el Ripollès i la Selva (Girona), informa en un comunicat.
Durant aquesta matinada les pluges han estat "molt intenses" i s'han superat els 40 l/m2 en 30 minuts a diversos punts, amb 47,8 l/m2 a Mas de Barberans i a Miami Platja 47,3 (Tarragona).
Durant la nit i el matí, els Bombers de la Generalitat han atès 76 avisos relacionats amb les tempestes, la majoria s'han concentrat en les primeres hores del dia i han estat per retirar arbres o altres elements de la via pública, a més d'incidències per acumulacions d'aigua i problemes a desguassos i canalitzacions, però cap ha estat greu.
Finalment, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) manté el seguiment de l'episodi de pluges i informa que per ara no hi ha cap riu fora del seu cabal ordinari.