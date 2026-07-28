Catalunya manté activa l'alerta del pla Infocat per l'elevat risc d'incendi

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activa aquest dimarts l'alerta del pla Infocat en vista de l'elevat risc d'incendi forestal provocat per l'inici d'una nova calorada que començarà dimecres i que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es podria allargar com a mínim fins al 5 d'agost.
El SMC ha emès un avís de calor intensa de cara a aquest dimecres i dijous a les comarques del nord-oest, el Prepirineu oriental i Ponent (Lleida), informa Protecció Civil en un comunicat.
D'altra banda, hi ha 43 municipis catalans que mantenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa i tres espais naturals mantenen tancats els accessos: Montmell-Marmellar, Prades i el Montsant (Tarragona).