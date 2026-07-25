Catalunya manté actiu l'Infocat per l'elevat risc d'incendi per l'entrada de vent

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activa aquest dissabte l'alerta del pla Infocat davant de l'elevat risc d'incendi forestal que seguirà afectant especialment al sud i oest de Catalunya durant el cap de setmana, ja que l'entrada de vent de mestral pot afavorir la propagació del foc.
Durant aquest dissabte es preveu el risc molt alt o extrem en comarques de Terres de L'Ebre, Camp de Tarragona i Ponent (Lleida), informa Protecció Civil en un comunicat.
Hi ha 195 municipis catalans que tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa i 6 espais naturals han tancat els seus accessos: El Montell-Marmellar, Montsant, Prada de Conflent, Tivissa-Vandellòs, Els Ports i Cardó-Boix (Tarragona).