Catalunya lidera les sol·licituds de regularització, amb més de 257.000

MADRID/BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat aquest dijous que s'han registrat 1.174.978 sol·licituds en el procés de regularització extraordinari de migrants, de les quals el 52%, 608.000, ja s'estan tramitant, i Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb més de 257.000.
En un vídeo per oferir les primeres dades disponibles del procés, en el qual es podia participar fins dimarts, la ministra ha subratllat que el volum total de sol·licituds, més d'1,17 milions, "posa en valor la necessitat de dur a terme un procediment com aquest, que permetrà que centenars de milers de persones que ja resideixen a Espanya però amb por i sense drets, afrontin el futur amb il·lusió i amb esperança".
"En aquests moments ja comptem amb més de 608.000 expedients en tramitació, la qual cosa suposa gairebé el 52% del total de les sol·licituds presentades", ha apuntat Saiz, que ha recordat que l'admissió a tràmit ja comporta un permís provisional per residir i treballar a tot el país.
Segons les primeres dades aportades per la ministra, les comunitats autònomes on s'han registrat més sol·licituds han estat Catalunya, amb més de 257.000; Madrid, amb 202.000; la Comunitat Valenciana, amb 167.000, i Andalusia, amb 161.000.
Quant a la procedència dels sol·licitants, la també portaveu del Govern central ha revelat que el 67% provenen de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud.
En concret, Colòmbia concentra el 26% del total de sol·licituds, seguida pel Marroc, amb un 13,4%; Veneçuela (11,7%) i el Perú (8,8%).
"Estem davant un procediment reeixit, una veritable fita de la nostra política migratòria i una feina col·lectiva de la qual ens podem sentir molt orgullosos", ha conclòs la ministra.