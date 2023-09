Catalunya inicia aquest dimecres el curs escolar amb més docents i tres sindicats en vaga

Hi haurà 20.000 alumnes menys a Infantil i Primària i s'unifica el protocol d'assetjament



BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

Catalunya començarà aquest dimecres el curs escolar 2023-2024, que comptarà amb 81.335 docents (1.190 més), 1.605.243 alumnes matriculats (8.440 menys que l'anterior) i els sindicats Ustec·Stec, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament en una jornada de vaga.

Com a novetat, aquest curs comença amb jornada completa lectiva, a diferència del passat que es va iniciar amb les tardes d'oci educatiu, i aquest dimecres començaran les classes l'etapa d'Infantil, Primària i ESO i el 12 de setembre ho faran Batxillerat i FP.

Dels matriculats, 1.330.428 alumnes són de règim general, que engloba Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i graus d'FP; 125.885 de règim especial, que inclou els ensenyaments de música i arts; 68.100 de formació d'adults, i 80.830 d'ensenyaments a distància.

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, va assenyalar aquest dilluns que aquest curs hi haurà 20.000 alumnes menys en Infantil i Primària, segons apunta a causa del descens demogràfic, però defensa que "malgrat que" això han incrementat la plantilla de professorat i de personal d'atenció educativa.

De l'increment de 1.190 docents, 190 són mestres i 1.000 són professors, i s'han estabilitzat un total de 27.097 professionals.

SINDICATS

El curs comença amb la convocatòria d'una jornada de vaga aquest dimecres per part dels sindicats educatius Ustec·Stes, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC per reclamar un "sistema educatiu públic català de qualitat" tant per als alumnes com per als professionals davant les manques que, a parer seu, té el sistema actual.

Els sindicats convoquen la vaga per mostrar la seva "disconformitat amb les polítiques d'educació per la regressió en la recuperació de les condicions laborals" prèvies a les retallades, i insten a augmentar la inversió en educació.

En aquest sentit, la consellera Simó va reiterar el dilluns que el seu objectiu és revertir les retallades a l'educació pública de Catalunya i que ho farà "en funció del que els escenaris pressupostaris permetin", en referència als Pressupostos de la Generalitat de 2024.

SERVEIS MÍNIMS

Per a la jornada de vaga, el Govern ha previst, com a serveis mínims, que hi ha d'haver una persona de l'equip directiu per cada centre --en les guarderies un membre del claustre--, i un docent per cada 3 aules en Infantil, Primària i ESO, i el 50% de les plantilles en educació especial i guarderies.

En el complex educatiu de Tarragona el 50% de personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria, vigilància i el torn de nit dels tutors.

A més, en l'oci educatiu, haurà d'haver-hi el 50% dels monitors de menjador, de servei de cuina, d'acolliment, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en guarderies i centres d'Infantil, Primària ESO i educació especial.

NOVETATS DEL CURS 2023-2024

Entre les novetats del curs, s'engegarà la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional als centres educatius, amb 3.400 referents en tota Catalunya; i es fusionaran en un dels protocols de violència masclista, LGTBI, assetjament, ciberassetjament i odi i discriminació, de manera que se simplifiqui i faciliti la detecció de les violències.

Aquest any entra en funcionament el Registri de Violències contra l'Alumnat (REVA), que "permetrà millorar la traçabilitat al departament"; es redueixen per segon any consecutiu les ràtios en l'etapa infantil, i es compartiran amb els ajuntaments les dades sobre abandó escolar.

També es desplegaran mesures de compensació en competències bàsiques per millorar la comprensió lectora i les matemàtiques; 50 centres començaran el Pla pilot de millora de les biblioteques escolars, i s'ha ampliat el pressupost per a l'escola inclusiva en 25 milions d'euros.