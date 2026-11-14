Catalunya incorpora la IA en el cribratge de retinopatia diabètica a l'atenció primària

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha impulsat un programa pilot per desplegar una solució d'intel·ligència artificial (IA) que dona suport als professionals en la identificació de la retinopatia diabètica, una complicació de la diabetis.
Des de la seva posada en marxa el juliol del 2026, en el marc de les iniciatives impulsades pel Programa Salut/IA, ha permès analitzar 549 retinografies de 543 pacients a 4 centres d'atenció primària de Barcelona i Tarragona, informa la Conselleria de Salut en un comunicat.
En l'últim mes s'han analitzat 300 retinografies amb aquesta solució, un 78% més que en les 4 setmanes anteriors, que representen el 33% del total de retinografies realitzades pels 4 equips d'atenció primària durant aquest període.
Es tracta d'una iniciativa de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas), amb la col·laboració del Servei Català de la Salut, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, la Fundació TIC Salut i Social i els equips assistencials dels centres participants.
Un dels "principals avantatges" de la solució és la rapidesa en l'obtenció dels resultats, amb un temps mitjà d'11 minuts des de la realització de la imatge fins als resultats.
La retinopatia diabètica és la causa més comuna de ceguesa i deficiència visual en adults en edat laboral al món, i la seva detecció a temps "pot millorar molt" el pronòstic dels afectats.
AJUDA A LA CLASSIFICACIÓ
Actualment, els professionals de l'atenció primària són els responsables de fer la primera valoració de retinopatia diabètica i, davant d'indicis de patologia, els pacients són derivats a oftalmologia, on l'especialista valora les retinografies i determina si cal una exploració presencial.
La nova solució d'IA analitza automàticament les retinografies i dona suport als professionals sanitaris en la classificació dels pacients segons el risc de retinopatia diabètica.
Salut preveu que, a finals del 2027, s'hagi format tots els equips d'atenció primària de Catalunya en l'ús de la tecnologia perquè tots els professionals se'n puguin beneficiar.