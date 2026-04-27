Catalunya impulsa un programa perquè els CAP receptin activitat física

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat començarà a desplegar aquest maig el Programa de Prescripció Esportiva, que integrarà la prescripció amb recepta d'exercici físic com a pràctica habitual en els circuits d'atenció primària i permetrà que els CAP, mitjançant una recepta impresa, derivin pacients als equipaments esportius.
Ho ha anunciat el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, en una roda de premsa d'aquest dilluns en la qual ha defensat una visió "integral" de la salut, on l'esport i l'activitat física siguin una eina preventiva clau.
"La prescripció esportiva és un instrument molt potent que afavoreix la cohesió social i el benestar de la ciutadania, i que posa en valor la tasca dels professionals de l'esport, que asseguren per a cada persona el programa d'exercici físic supervisat que millor s'adapta al seu perfil", ha afegit.
Per la seva banda, el director general de Salut, Narcís Pérez, ha assegurat que amb el programa, l'activitat física deixa de ser únicament un missatge general i "pansa a formar part de l'atenció a la persona, integrada dins del sistema sanitari".
ASSESSORAMENT ESPORTIU INDIVIDUAL
Els educadors dels equipaments esportius, o el Consell Esportiu corresponent, assessoraran als pacients perquè segueixin el programa d'exercici físic supervisat més adequat a les seves característiques individuals.
A més, l'eina de prescripció esportiva s'incorpora "per primera vegada" a l'ECAP, el programa d'historial clínic informatitzat que usen els professionals de l'atenció prevalgués per gestionar les dades clíniques.
El Govern vol alinear-se amb els objectius globals de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de millorar la salut mitjançant l'activitat física i reforçar el paper de l'esport "com a element clau de salut pública", alhora que redueix la despesa sanitària i la medicalización.
50 EQUIPS DE 80 MUNICIPIS
En una primera fase, el programa comptarà amb prop de 50 equips d'atenció primària de 80 municipis catalans, després que el Govern realitzés un mapa dels recursos comunitaris d'activitat física a Catalunya.
Es va contactar amb 947 municipis, dels quals van aportar dades 341, i es van identificar 390 programes amb un total de 864 activitats, la meitat de les quals orientades a adults, la qual cosa segons la Conselleria d'Esports mostra "un model inclusiu i adaptat a totes les etapes de la vida".