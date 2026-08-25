Catalunya impulsa un pla per a la gestió d'inversions estratègiques culturals

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS -
La Generalitat de Catalunya ha acordat la implementació d'un pla pilot per a la planificació i gestió integral d'inversions estratègiques del Departament de Cultura amb una durada màxima de 3 anys, ha informat el Govern en un comunicat posterior als acords aprovats pel Consell Executiu aquest dimarts.
El programa pretén resoldre les limitacions del sistema de gestió que fins ara s'ha fet servir al Departament, sobretot pel que fa a la planificació integral; la coordinació tècnica i administrativa; el seguiment homogeni de terminis i costos; la detecció anticipada d'aquests i la rendició de comptes sobre l'estat d'execució dels projectes.
Per aquest motiu, el programa té entre els seus objectius implantar una metodologia comuna de planificació de les inversions estratègiques, definir criteris comuns de seguiment perquè els projectes es puguin comparar entre si, garantir el compliment dels estàndards de qualitat, accessibilitat i sostenibilitat, i avaluar anualment l'eficiència d'aquest pla pilot.