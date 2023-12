Catalunya impulsa 139 projectes locals de prevenció de violències masclistes amb una subvenció

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha impulsat 139 projectes locals de prevenció de violències masclistes amb la resolució provisional d'una nova subvenció per als pròxims dos anys, informa en un comunicat aquest divendres.

La convocatòria ha rebut unes 200 propostes de projecte, i s'emmarca en el Pla nacional per a la prevenció de les violències masclistes, destinat a donar suport a ajuntaments i ens locals "a l'hora d'enfortir les seves estratègies i actuacions de prevenció".

La directora general per a l'eradicació de les violències masclistes, Laia Rosich, ha dit en les seves paraules que la voluntat del Govern tant amb el Pla nacional com amb aquesta subvenció no només és treballar en la reparació i atenció a les víctimes de violències, sinó també posar al mateix nivell la prevenció: "La manera d'anar a l'arrel".

Un dels projectes "més destacats" entre els seleccionats és el 'Pacte local contra els violències masclistes al municipi de Lleida', que s'ha presentat aquest divendres a l'ajuntament de la capital.

El Govern ha explicat que les seves mesures i eines concretes --que ja s'han començat a aplicar-- inclouen un projecte pilot d'investigació de dades amb intel·ligència artificial sobre violències masclistes en el municipi, formació de joves per aprendre a identificar relacions abusives i ampliar la xarxa de Punts Liles, entre d'altres.