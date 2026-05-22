Catalunya implementarà a partir del juny la recepta electrònica concertada de Muface

CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS
BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Catalunya començarà a implementar, a partir de l'1 de juny, la recepta electrònica concertada per als mutualistes i beneficiaris d'opció concertada de Muface.
La mesura beneficiarà més de 85.000 persones en aquesta comunitat autònoma, que podran retirar medicaments sense talonari ni receptes de paper a 3.290 farmàcies de les 4 províncies catalanes, informa el Consell General de Col·legis Farmacèutics d'Espanya en un comunicat.
Catalunya s'afegeix a les 16 comunitats i 2 ciutats autònomes que ja tenen aquesta opció i que --a excepció d'Andalusia fins al juny-- tenen interoperabilitat, és a dir, que un mutualista català podrà retirar medicaments amb recepta electrònica a Madrid, Sòria o Vigo, entre d'altres.