Catalunya frega els 40 graus a comarques de Lleida i atén 21 persones per calor

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha fregat aquest dissabte els 40 graus a diverses comarques de Lleida i des de divendres ha atès 21 persones per calor, el 67% de quals fins i tot han anat en ambulància a un centre sanitari.
Es manté l'alerta del Pla Procicat per calor intensa, ja que es preveu una intensificació diumenge "i sobretot" de cara a dilluns, segons un comunicat de Protecció Civil de la Generalitat.
DISSABTE I DIUMENGE
El Servei Meteorològic (SMC) preveu temperatures tòrrides tot diumenge a gran part de Catalunya; es poden superar els 40 graus sobretot a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior; i a la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna.
Aquest dissabte han destacat municipis de Lleida: Alcarràs (38.8), Torres de Segre (38.4), Vallfogona de Balaguer (38.3), Lleida - la Femosa (38.2) i Alfarràs (37.9).
Protecció Civil recomana anar bevent aigua, fins i tot sense set en alguns casos; evitar el carrer i l'activitat física intensa les hores de més sol; baixar les persianes de dia; ventilar a primera hora del matí o durant la nit; i, si es pot, estar en espais climatizats o refugis climàtics habilitats pels municipis.