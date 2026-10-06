Catalunya farà les PAU l'1, 2 i 3 de juny i la convocatòria extraordinària al juliol

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha publicat el calendari de les proves d'accés a la universitat (PAU) que se celebraran l'1, 2 i 3 de juny del 2027 en la convocatòria ordinària.
Com a novetat del calendari del 2027, la convocatòria extraordinària de les PAU se celebrarà al juliol i no al setembre com fins ara: serà el 6, 7 i 8 de juliol, ha informat aquest dimarts el departament en un comunicat.
El calendari de les PAU per als més grans de 25 anys serà el 10 d'abril en la fase general i el 17 d'abril l'específica; per als més grans de 45 anys serà el 10 d'abril, i la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir al grau d'Educació es farà el 3 d'abril la convocatòria ordinària i el 2 de juliol l'extraordinària.