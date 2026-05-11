Catalunya farà controls aleatoris en les PAU per detectar dispositius durant els exàmens

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha afirmat que en les PAU es podran fer controls aleatoris mitjançant detectors de dispositius electrònics per "garantir el correcte desenvolupament de les proves", han explicat fonts del departament a Europa Press.
Segons ha avançat 'El País' aquest dilluns, Catalunya és una de les comunitats que en aquesta pròxima convocatòria de la selectivitat, al juny, farà servir detectors de freqüència per descobrir els alumnes que utilitzen dispositius per copiar durant els exàmens.
El departament assenyala que els mòbils, rellotges intel·ligents i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar apagats i desats a les motxilles durant l'examen, ja que no es permeten a l'aula, i recorden que es tracta d'una prova pilot per evitar-ne l'"ús fraudulent durant els exàmens".