Catalunya ha experimentat l'estiu "més càlid" registrat fins ara

S'han assolit 59 nits on la temperatura nocturna no ha baixat dels 25ºC a Barcelona
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'estiu meteorològic de 2026, que comprèn els mesos de juny, juliol i agost, és el "més càlid" registrat a Catalunya, segons confirmen les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
La temperatura mitjana del conjunt del territori presenta una anomalia superior als 3ºC respecte del període de referència 1991-2020 en més del 80% del territori, i supera els anteriors precedents càlids dels estius de 2022, 2003 i 2025.
En sectors com el Pirineu, la plana de Vic (Barcelona) i altres punts de l'interior l'anomalia de temperatura ha superat els 4ºC, si bé s'han aconseguit un total de 59 nits on la temperatura nocturna no ha baixat dels 25ºC en l'estació meteorològica de Barcelona - Can Bruixa.
Així mateix, el Meteocat també destaca les 20 jornades amb temperatura igual o superior als 40ºC en alguna estació de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).
ESTIU SEC
Quant a la precipitació, l'estiu ha estat sec o molt sec en bona part de Catalunya, excepte en el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa d'agost han fet que localment s'hagi superat la mèdia climàtica de pluja d'estiu, especialment pels aiguats dels dies 22 i 24 d'agost.
En alguns sectors, com el Segrià (Lleida), el Montsià, el Baix Ebre (Tarragona) i el Pla d'Urgell, la precipitació acumulada ha estat inferior als 10 mm, i a més, a dia d'avui alguna estació registra encara una ratxa seca (dies consecutius sense pluja o amb pluja inferior a 1 mm) que segueix creixent, com Mollerussa (Lleida) amb 111 dies.
ONES DE CALOR
Els episodis de calor més destacats de l'estiu han estat l'ona de calor del 21 al 24 de juny, una segona ona del 6 al 9 de juliol i diversos episodis de calor entre el 12 i el 24 de juliol, del 28 al 31 de juliol i del 12 al 21 d'agost.
L'excepcional comportament tèrmic també s'ha observat en la temperatura registrada pel radiosondeo al nivell de 850 hPa (uns 1500 m d'altura) on la temperatura mitjana de l'estiu ha estat de 19,8 °C, la més elevada dels 30 anys de dades disponibles.
També ha estat excepcional la temperatura de l'aigua superficial de l'aigua del mar: en L'Estartit (Girona) la temperatura de l'aigua ha superat els 22 °C des de finals de juny i ha aconseguit una màxima de 27,8 °C el 13 d'agost, valor rècord absolut de la sèrie iniciada en 1974.