Catalunya estén a 5è de Primària el programa de detecció de dificultats d'aprenentatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya estendrà aquest proper curs 2026-2027 el programa APPA (Accions de Prevenció per Promoure l'Aprenentatge) a l'alumnat de 5è de Primària, que té per objectiu la detecció "primerenca" de les dificultats d'aprenentatge.
Segons informa la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat en un comunicat aquest divendres, es passarà dels 23.400 nens avaluats durant el passat curs (a 1r i 3r de Primària de 450 centres educatius) a gairebé 36.000 alumnes.
El projecte sorgeix per detectar possibles dificultats en el desenvolupament de l'aprenentatge "abans que es consolidi", informar als equips docents i facilitar que els centres ajustin les seves pràctiques educatives i suports a les necessitats reals de l'alumnat.
Amb aquesta ampliació, APPA passarà a avaluar a tres moments diferents de l'etapa: 1r (on no hi haurà cap canvi), 3r (on s'incorporarà la comprensió lectora i la creació de pseudoparaules per identificar a l'alumnat amb alt rendiment) i 5è (on s'avaluarà la fluïdesa lectora, la comprensió lectora i l'escriptura amb dictat de paraules i una prova de creativitat lingüística).
En el primer any d'implantació, els resultats evidencien que 7 de cada 10 alumnes de 1r de Primària se situen al nivell universal en competència oral i aprenentatge de la lectura, i a 3r, l'àmbit de millora se centra en la competència lectora.