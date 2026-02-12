Catalunya enviarà un altre missatge Es-Alert amb l'aixecament de les restriccions de mobilitat

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat té previst enviar un altre missatge Es-Alert a tot Catalunya aquest dijous cap a les 15.30 hores en el qual s'informarà sobre l'aixecament de les restriccions de mobilitat, si bé la suspensió de l'activitat educativa, esportiva i universitària continuarà vigent durant tot el dia.
Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, després de la tercera reunió del Comitè d'Emergències (CECAT) d'aquest dijous, que ha servit per actualitzar la resolució aprovada pel departament amb un conjunt de mesures restrictives, que estarà activa fins a les 20.00 hores.
Per això, el departament ja no demana a la població que eviti els desplaçaments, però sí que ho facin amb "tota la precaució possible" i també es manté la recomanació de teletreball fins que finalitzi aquesta resolució.