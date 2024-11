Catalunya envia un quart contingent de Bombers per ajudar València després de la dana

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -

Un quart contingent de Bombers de la Generalitat de Catalunya s'ha desplaçat a primera hora d'aquest diumenge a València per fer el relleu del personal del tercer equip que es va traslladar aquest dijous per ajudar en la situació d'emergència provocada la dana.

El nou comboi, que mantindrà pràcticament el mateix dispositiu, es reforça amb una bomba rural pesada (BRP) dels Pompièrs d'Aran, que també envien 6 efectius i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, segons han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat.

PROP DE 80 EFECTIUS

El contingent està format per prop de 80 efectius de diferents regions d'emergències que, en autobusos, ha sortit cap a les 7.00 d'aquest diumenge des de les instal·lacions del Complex Central de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en direcció al parc de Bombers de l'Ametlla de Mar (Tarragona).

Allà s'han unit amb un segon punt de concentració de personal que s'ha unit al contingent i a les 9.00 han sortit cap a Alzira (València), on els Bombers de la Generalitat tenen establert el lloc de descans i centre de comandament.

El dispositiu que es va desplaçar aquest dijous ha treballant en coordinació amb el Consorci Provincial de Bombers de València en tres municipis afectats per la dana: a Catarroja i Algemesí ajudant a netejar i ordenar la via pública, i a Pedralba, monitorant amb drons les zones afectades per les inundacions.