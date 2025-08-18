Catalunya envia més mitjans a les comunitats afectades pels incendis forestals

BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns l'enviament de més mitjans a les comunitats autònomes afectades pels incendis forestals, després que el dissabte confirmés l'enviament d'un primer avió de vigilància i atac (AVA) a Ourense.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, Illa ha anunciat que posa a la disposició de les comunitats afectades pels "tràgics incendis" un nou AVA, un bombarder, dues columnes mòbils dels Bombers de la Generalitat i mitjans aeris dels Mossos d'Esquadra.
En el missatge, Illa ha traslladat el seu condol als familiars i companys del bomber mort durant les labors d'extinció d'un foc en León i ha demanat a la ciutadania de Catalunya que extremi les precaucions davant de l'elevat risc d'incendi forestal.