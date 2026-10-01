Catalunya envia un Es-Alert a comarques de Tarragona per alerta de pluges fins a les 14 del divendres

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informat que aquest dijous a la nit s'enviarà una missatge Es-Alert a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Montsià (Tarragona) per avisar-los que l'episodi d'alerta per pluges s'allargarà fins a les 14 hores d'aquest divendres.
Ho ha dit en una roda de premsa, en la qual ha assenyalat que aquestes comarques estan "en nivell de 5 sobre 6" i, davant la previsió meteorològica, ha demanat estar atents a les comunicacions de Protecció Civil i les diferents alertes i informacions dels ajuntaments.
"L'alerta el que fa és situar-te en una situació de prendre mesures d'autoprotecció davant d'un episodi d'inestabilitat i de pluja que s'espera en les properes hores amb grans acumulacions", ha insistit.
MÉS DE 200 LITRES PER METRE QUADRAT
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha assenyalat que "encara hi ha possibilitat que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat" fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
Explica que la precipitació més local es mantindrà fins a aquesta mitjanit o les 2 de la matinada, i que a partir d'aquí la situació "començarà a agreujar-se", amb possibilitat de precipitacions molt intenses que afectaran al sud de Catalunya, diu.
De cara a demà a la tarda, assegura que la pluja "no desapareixerà, serà inconnexa", i que pel dissabte tornaran a haver-hi precipitacions significatives, especialment en el sud de Catalunya i que la setmana que ve probablement continuarà la inestabilitat.
EMERGÈNCIES
La sotsdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha afirmat que aquest dijous s'han rebut unes 126 trucades fins ara al telèfon 112, relacionades amb les condicions meteorològiques.
També ha informat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut de fer 12 intervencions, amb un trasllat menys greu, i afirma que en aquests moments "no es coneixen afectacions en el trànsit" i que tampoc es coneixen incidències en el subministrament elèctric.