Catalunya emprèn una revolució verda per ser més sostenible i competitiva alhora

El Govern vol descarbonitzar també per enfortir l'economia i l'ocupació de qualitat
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya està impulsant una revolució verda amb l'objectiu de transformar l'economia i la societat per fer-les més sostenibles i competitives.
Aquesta transició, que vol donar resposta al canvi climàtic, es presenta així com una oportunitat per dinamitzar l'economia catalana, generar activitat i crear ocupació de qualitat.
IMPULS A LES RENOVABLES
Un dels pilars del canvi és el desplegament massiu de les energies renovables. El Govern ha simplificat tràmits administratius i ha aprovat el PLATER, un pla territorial sectorial que ordenarà les energies renovables.
També s'ha reforçat el suport a l'autoconsum i a les comunitats energètiques, a més de regular per primera vegada les bateries i declarar els projectes renovables i d'emmagatzematge com a fets d'interès públic superior.
La consellera Sílvia Paneque ha fixat l'objectiu que el 54% de la demanda elèctrica del 2030 es cobreixi amb fonts renovables. Avui, Catalunya ja disposa de més de 125.000 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en servei.
El Govern també treballa en noves estratègies: la biomassa (el consum de la forestal per a usos tèrmics va crèixer un 12% el 2024, i hi ha línies d'ajuts als sectors productius), i també el biogàs, amb una estratègia 2024-2030 que declara les plantes de producció com a projectes empresarials estratègics.
En l'àmbit de les energies netes, el Govern ha reforçat el paper de l'Energètica com a element dinamitzador del sector, amb accions com els processos de crida pública per a la compra de projectes d'energies renovables.
El nou model energètic vol ser, alhora, garantia de suficiència energètica, fortalesa econòmica i compromís climàtic, com diu la consellera: "Multiplicar per 10 les renovables és comparable al salt que hem de fer en habitatge per poder viure a un preu raonable a Catalunya".
DESCARBONITZAR L'ECONOMIA
La transformació passa també per la descarbonització. En l'àmbit residencial, el Govern impulsa la rehabilitació energètica dels habitatges i la generalització dels certificats energètics.
A la indústria, hi ha ajuts per electrificar la demanda i millorar infraestructures, així com per implementar els Certificats d'Actuacions d'Estalvi Energètic (CAE's).
I s'han creat noves oficines empresarials de transició energètica, per assegurar que cap indústria catalana quedi enrere en la descarbonització dels processos productius.
MOBILITAT, RECERCA I INNOVACIÓ
Un altre eix és la mobilitat. Plans com el PIVE (Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric) i l'increment progressiu de les matriculacions de vehicles elèctrics volen afavorir el canvi cap a un transport net i sostenible.
El futur verd de Catalunya també passa per la recerca: la fi és convertir la transició energètica en una palanca d'innovació, amb Plataformes com la PRIMA (una infraestructura dedicada a provar i demostrar tecnologies energètiques en entorns reals), projectes com PLEMCAT (Plataforma d'R+D+i en Energies Marines de Catalunya) i altres programes europeus.
Tal com diu Paneque, "La plataforma PRIMA contribuirà a convertir la transició energètica en una oportunitat de creixement per a les empreses".
ATREURE NOVES INDÚSTRIES
Tot aquest desplegament projectat per a Catalunya ha d'anar acompanyat d'una aposta per l'atracció de noves indústries estratègiques al territori.
És el cas de la Vall de l'Hidrogen o de la futura gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, que el Govern defensa davant la UE com a projecte sòlid i transformador.