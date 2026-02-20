Catalunya dona per finalitzada l'alerta per fort vent "sense incidències destacables"

David Zorrakino - Europa Press
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest divendres al matí l'alerta del pla Ventcat després d'activar-se aquest dimecres per fort vent, ja que les previsions meteorològiques indiquen que l'episodi ja ha finalitzat "sense incidències destacables", informa en un comunicat.
Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha indicat que el vent encara pot bufar amb força en alguns punts del nord-oest i sud de Catalunya, però a mesura que avanci el dia anirà desapareixent.
Les ratxes més fortes s'han registrat a Portbou - coll dels Belitres (Girona) amb 155 km/h, al Perelló (Tarragona) amb 101 km/h i al Parc Nacional dels Ports (Tarragona) amb 96 km/h.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 hores un total de 523 trucades sobre 437 incidents, la gran majoria (85%) per comunicar el risc estructural d'elements a la via pública.
Finalment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 5 alertes amb 5 persones afectades, totes elles en estat menys greu traslladades a diversos centres sanitaris.