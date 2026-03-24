Catalunya destina més d'1 milió al nou sistema informàtic de gestió de les proves de català

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat destinarà més d'1 milió d'euros a contractar el nou sistema d'informació i gestió de les proves de certificació de català (Nou Gescercat), a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI).
El nou sistema substituirà l'aplicació actual, en funcionament des del 2008 i "tecnològicament obsoleta", amb l'objectiu de millorar l'eficiència administrativa de tot el procés de gestió, informa el Govern en un comunicat d'aquest dimarts.
Permetrà gestionar de manera simultània convocatòries de diversos nivells "amb una periodicitat més elevada", automatitzar processos fins ara manuals i millorar l'experiència de la ciutadania que s'inscriu als exàmens.