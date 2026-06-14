Catalunya desplega el certificat mèdic de defunció electrònic en centres hospitalaris

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic en els centres hospitalaris, un sistema que permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper, per tal de millorar la qualitat de la informació, la coordinació institucional i la seguretat jurídica, informa el Govern en un comunicat aquest diumenge.
El projecte, liderat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relació amb les Corts, i amb la col·laboració dels departaments de Salut i de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, desplega un sistema que ja està en funcionament en almenys un hospital de cada regió sanitària i està previst que s'estengui progressivament a la resta de centres durant el 2026.
El projecte dona continuïtat als tràmits digitals de naixements, que ja es poden fer des d'hospitals.
Aquest certificat permet que el professional sanitari generi i signi digitalment el document des del sistema clínic, enviant-ho automàticament als sistemes corresponents, un procés que redueix la càrrega burocràtica i evita que les famílies hagin d'assumir gestions addicionals.
A Catalunya es registren aproximadament 69.000 defuncions anuals i la digitalització d'aquest procés suposa, segons el Govern, "un pas endavant en la modernització de l'administració i en la millora dels circuits assistencials i administratius".
En fases posteriors, es preveu ampliar el sistema a altres àmbits assistencials, com l'atenció primària, l'àmbit sociosanitari i les actuacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
CENTRES HOSPITALARIS
Actualment, els hospitals que ja han incorporat aquest sistema són l'Hospital Comarcal de Pallars i Fundació Sant Hospital a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran; l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l'Hospital Universitari Vall d'Hebron a la Regió Sanitària de Barcelona; l'Hospital de Mollet a la regió Barcelona Metropolitana Nord i l'Hospital de Viladecans a la regió Barcelona Metropolitana Sud.
També ho incorporen l'Hospital Joan XXIII de Tarragona; l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona); l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta a la Regió Sanitària de Girona; els hospitals Arnau de Vilanova, Santa Maria i Jaume Nadal Meroles a Lleida; l'Hospital Universitari d'Igualada (Barcelona) i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta a la regió de Terres de l'Ebre (Tarragona).